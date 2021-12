Występ pływaków z Łodzi i Piotrkowa oceniony na piątkę

Ostatniego dnia rozdano dziesięć kompletów medali. Na najwyższym stopniu podium zameldowali się m.in. 17-letnia Wiktoria Guść (Delfin Piotrków), 18-letnie Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) i Adela Piskorska, a także Jan Kozakiewicz i Tomasz Polewka oraz Marcel Wągrowski (AZS UŁ PŁ Łódź).

Aleksandra Knop skończyła mistrzostwa z czterema złotymi medalami i jednym srebrnym w konkurencjach indywidualnych i srebrem w sztafecie. Złoto wywalczyła na 400, 800 i 1500 m dowolnym oraz na 200 m motylkowym, a srebro na 200 m dowolnym i na ostatniej zmianie sztafety 4x200 m dowolnym.

Dwa srebrne medale na 50 i 100 m dowolnym indywidualnie i srebro w sztafecie zdobył Jakub Kraska (AZS UŁ PŁ Łódź)

Dwa medale zdobyła Wiktoria Guść (UKS Delfin Piotrków Trybunalski): złoto na 200 m dowolnym i srebro na 400 m dowolnym.

– W skali od 1 do 5 oceniam występ na solidne 5 - mówila 17-letnie zawodniczka Wiktoria Guść. – Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego startu. Niesamowite. Nie spodziewałam się totalnie złota. Myślę, że fajnie startować z lepszymi od siebie, zwłaszcza z Alą Tchórz, która ma wielkie osiągnięcia seniorskie, więc szkoda, że jej nie było – zakończyła zawodniczka Delfina Piotrków.

Jan Kałusowski (MKS Trójka Łódź) wywalczył srebro na 200 m klas. i brąz na 50 klasycznym.

Dwa brązowe medale zdobyła Justyna Poznańska (MKS Jedynka Łódź) na 200 i 400 m zmiennym

Dorobek pozostałych łodzian jest imponujący. Złoty medal na 200 m stylem zmiennym zdobył Marcel Wągrowski (AZS UŁ PŁ Łódź). – To najlepsze miejsce, które mogłem uzyskać – bardzo się z niego cieszę. Teraz trochę miałem brak pływania w stylu zmiennym, ale jak widać dało to dzisiaj złoty medal – powiedział pływak AZSUŁPŁŁódź Marcel Wągrowski.

Srebrne medale: sztafeta 4x200 dowolnym pań UKS190 Łódź (Zuzanna Dzwonnik, Paulina Piechota, Natalia Piekarska, Aleksandra Knop) sztafeta 4x200 m dowolnym panów AZS UŁ PŁ Łódź (Marcel Wągrowski, Artur Ciesielski, Jan Komorowski, Jakub Kraska). Brązowy medal zdobyła Paulina Piechota (UKS 190 Łódź) na 800 dowolnym.

