Wzruszające życzenia walentynkowe, romantyczne życzenia walentynkowe. Walentynki 2022. SMS w święto zakochanych 14.02.2022

WALENTYNKI 14 lutego 2022. Jakie wierszyki miłosne na walentynki?

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka,

z jakiej okazji ta walentynka,

to przecież dzisiaj jest czternastego,

święto każdego zakochanego!

***

Ktoś bardzo Cię kocha – nie powiem Ci kto,

i myśli o Tobie – nie powiem Ci co,

i w myślach całuje – nie powiem Ci jak,

i cierpi, bo czuje, że kogoś mu brak,

ktoś chciałby Ci przysiądź – nie powiem Ci co,

ktoś bardzo Ci bliski – nie powiem Ci kto,

lecz sama się dowiesz, za dzień albo dwa,

że ten, kto Cię kocha to właśnie ja.

Kocham Cię za to kim jesteś,

za to jaki jesteś.

Za dobre i złe chwile,

spędzone z tobą.

Za zrozumienie, radość życia,

miłość którą w sobie nosisz.

Za uśmiech,

za dotyk twoich ust, rąk.

Za miłe słowa szeptane co noc.

Za słowo Kocham co zdanie.

Po prostu za to Cię Kocham Kochanie!

Miłość jest piękna niczym róża,

Nie taka mała tylko ta duża.

Miłość jest w ptakach,

Miłość jest w drzewach,

Miłość ma wszystkie kolory nieba.

Kocha się drzewa,

Kocha się ludzi

W miłości nigdy nikt się nie nudzi!