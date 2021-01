Wzruszający koncert Krystyny Giżowskiej w Charłupi Małej - ZDJĘCIA

Sanki drewniane czy plastikowe? Jakie wybrać? Które będą najlepsze?

Tegoroczne ferie nie będą takie same jak zwykle. Jak spędzić urlop we własnej miejscowości, by w pełni skorzystać z uroków zimy? Świetnym sposobem na wspólny czas z dziećmi będą nieśmiertelne sanki! To wspaniała zabawa dla całej rodziny. Maluchy z pewnością ucieszą się ze spacerów z rodzicami, podczas których będą mogły zasiąść w wygodnych sankach. Starszym dzieciom spodobają się zjazdy z wysokich górek. Jak wybrać sanki, które będą bezpieczne i wygodne? Sprawdź!