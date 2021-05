XLIII LO to dobre miejsce dla sportowców. Szkoła z sukcesami zaprasza. Zdjęcia

Sport szkolny. W tym roku po raz kolejny XLIII LO rozpoczyna nabór do klas sportowych o dwóch profilach.

Pierwszy profil to piłka ręczna i lekkoatletyka, a drugi to piłka nożna. Oferta jest skierowana zarówno dla dziewcząt i chłopców.

– W ostatnich latach obserwujemy stale rosnące zainteresowanie tymi popularnymi dyscyplinami sportowymi – mówi Anna Kaczorowska, dyrektor XLIII Liceum Ogólnokształcącego. – Jako szkoła publiczna chcemy tworzyć możliwości dla uczniów, którzy kończą szkołę podstawową, a chcieliby łączyć naukę ze sportem. Oczywiście serdecznie zapraszamy lekkoatletów, ponieważ i w przypadku piłki nożnej i ręcznej przygotowanie atletyczne jest niezmiernie ważne. Współpracujemy z Rudzkim Klubem Sportowym, który aktualnie jest w generalnym remoncie ale już niedługo będzie to najnowocześniejsze zaplecze sportowe w Łodzi i nie wykluczone, że także w województwie łódzkim.

Szkoła jest ciekawie usytuowana w bliskiej okolicy Stawów Jana i Chojeńskiego Klubu Sportowego. Posiada bieżnię i boisko sportowe, a także tzw. siłownię zewnętrzną. To położenie pozwala na korzystanie z innych sportowych miejsc boisko do beach soccera i oczywiście ChKS.

Skąd sportowe tradycje? XLIII LO to szkoła z tradycjami, które rozpoczynają się w 1933 roku. A samo XLIII LO funkcjonuje od 1992 roku, za rok będzie obchodzić 30-lecie istnienia. Co nas wyróżnia – Sport i Integracja. 1 września 2000 roku w XLIII LO powstała pierwsza klasa sportowa o profilu lekkoatletycznym.

A sukcesy? Wielokrotnie już wymienialiśmy absolwentów tej szkoły Adama Kszczota, Sylwestra Bednarka, Olę Nowakowską, Artura Kuciapskiego. W szkole aktualnie są sportowcy z różnych dyscyplin: bokserzy, łyżwiarze, karatecy, judocy. Ale największe sukcesy odnoszą lekkoatleci trenujący w Rudzkim Klubie Sportowym. To Julia Jaguścik, która zajęła 3 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w biegu na 800 m i Oskar Chaładziński, który zajął 5 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski. Mateusz Rzeźniczak to absolwent szkoły, który w znakomitym stylu zdobył Mistrzostwo Polski Młodzieżowców na 400 metrów i jest w sztafecie (4x400m) na najbliższe Drużynowe Mistrzostwa Europy w Chorzowie.

Olek już odnosi wielkie sukcesy Zawodnik tenisa ziemnego Aleksander Orlikowski z MKT Łódź odnosi już wielkie sukcesy, jest wicemistrzem Polski Juniorów. Pnie się do góry w rankingu juniorów ITF (International Tenis Federation) aktualnie zajmuje 28 miejsce z 828.5 punktami, a na koniec roku zajmował nawet 16 miejsce. Ostatnio Olek w turnieju ITF grade2 w Siauliai zanotował półfinał gry pojedynczej.

Aco słychać w innych dyscyplinach? Piłka Ręczna. Dziewczęta na co dzień uczące się w naszym Liceum a trenują w Chojeńskim Klubie Sportowym, biorą udział w rozgrywkach piłki ręcznej organizowanych przez Polski Związek Piłki Ręcznej w różnych kategoriach wiekowych. Aktualnie Juniorki zajmują 2 miejsce, Juniorki Młodsze 1 miejsce, Młodziczki 1 miejsce w rozgrywkach wojewódzkich.

Zawodniczki zakwalifikowały się i brały udział ostatnio w 3 dniowym Turnieju Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Świebodzinie, który stał na wysokim poziomie sportowym. W podobnym Turnieju brały udział również młodziczki.

Piłkarze trenują w szkole i macierzystych klubach Piłka Nożna. Drużynę tworzą zawodnicy na co dzień grający w I Lidze wojewódzkiej, a także w Łódzkich Ligach Okręgowych. Kilku z nich grało w Finałach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Futsalu U-17. Kilku z nich jest pod obserwacją Akademii takich jak Polonia Warszawa, Górnik Zabrze czy Stal Rzeszów. Chłopcy rano trenują w szkole, a po południu w swoich macierzystych klubach.

W szkole uczy się też nadzieja łyżwiarstwa figurowego - Zuza Moszczyńska z klasy II, w tym sezonie zdobyła brązowy medal w XVII zawodach Mini Europa 2021 w łyżwiarstwie figurowym, zajęła 1 miejsce w zawodach o Puchar im. Krystyny Mydlarz, MMM Południa w łyżwiarstwie figurowym w Oświęcimiu w klasie srebrnej U18. Zuza zdobyła brązowy medal w kategorii solistek klasy srebrnej U18 w VI Ogólnopolskich Zawodach o Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju w łyżwiarstwie figurowym. Zajęła też pierwsze miejsce (Klasa srebrna 18) w MMM Północ, Puchar Łodzi, XIII Memoriał Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz w Łyżwiarstwie Figurowym.

W tym roku szkoła zaprasza również dziewczyny do klasy o profilu piłka nożna, wiemy iż naszą zawodniczką będzie jedna z najlepszych piłkarek w województwie Kinga Wyrwas (jej brat uczy się dziś w 1 klasie). Szkoła jest publiczna, co oznacza iż jest bezpłatna a trenować może tu każdy bez względu na przynależność klubową.

Szkoła umożliwia uczniom udział w zawodach i obozach treningowych, dostosowując cykl nauki do specyfiki uprawianej dyscypliny.

Trzeba zalogować się do systemu. Kiedy testy? Specyfika klas sportowych wymaga zalogowania się do systemu do dnia 31 maja 2021 roku do godz. 15. Testy sportowe odbywać się będą: Lekka atletyka 7 czerwca godz. 16 RKS, Piłka Ręczna 8 czerwca godz. 16.00 CHKS. Piłka Nożna 11 czerwca godz. 16.00 ChKS. XLIII LO to dobre miejsce dla sportowców.

