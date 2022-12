XXXVIII Bieg Sylwestrowy - ponad 700 uczestników na starcie

Na liście startowej na 10 km widnieją nazwiska uczestników i medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy. Jak co roku w biegu VIP na 1 km wystartuje kapelan sportu łódzkiego ks. Paweł Miziołek oraz kapelan sportu polskiego ks. Edward Pleń, olimpijczycy, parlamentarzyści i sponsorzy. Kandydatami do zwycięstwa w biegu na 10 km powinni być między innymi: ubiegłoroczna zwyciężczyni Monika Kaczmarek i wielokrotny zwycięzca naszego biegu Tomasz Osmulski, jak również zawodnicy z Ukrainy.

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek. Informujemy, że numery startowe na XXXVIII Bieg Sylwestrowy będzie można odbierać: 29 i 30 grudnia 2022r w godz. 16:00-19:00 w Hali MOSiR Łódź ul. Małachowskiego 5/7 oraz w dniu biegu 31 grudnia 2022r w godz.9:00 -11:15 w biurze zawodów OWH „Prząśniczka” (Arturówek) ul. Studencka 20/24. Ze względów organizacyjnych w dniu biegu 31 grudnia nie będą przyjmowane zgłoszenia – bez wyjątków.

Z uwagi na dużą liczbę startujących zawodników, w dniu biegu mogą być trudności z parkowaniem. Samochody będzie można zaparkować przy ul. Skrzydlatej na parkingu płatnym niestrzeżonym. Polecamy także parkowanie nieco dalej na ul. Wycieczkowej tzw. „kaloryfer”. Informujemy, że w dniu biegu 31 grudnia w godz.8-14 nie będzie można wjeżdżać i parkować samochodów na ul. Skrzydlatej za stawami – w strefie startu/mety. Nie dotyczy to organizatorów oraz dojazdu do hotelu „Daria” ul. Studencka 2/4

Program zawodów:

10:30 – 2 km bieg młodzieżowy

11:00 – 1 kmbieg VIP

11:30 – 10 km bieg główny/ 2 pętle

Organizatorem biegu jest:

- Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi

.Patronat Honorowy

- Prezydent Łodzi – Hanna Zdanowska

- Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber

Partnerzy:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki - Województwo Łódzkie - Urząd Miasta Łodzi - OWH „Prząśniczka”

- AZS Łódź

- ŁSZS – Masarnia „Boczek”

- „Feel The Water” – Iwona Pellets”