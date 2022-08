Z Glasgow Rangers do rywala Widzewa. Kto ma lepszą ławkę

Mistrz Polski zagwarantował sobie prawo pierwokupu 20-letniego piłkarza, który może grać także jako skrzydłowy. Mateusz Żukowski debiutował w ekstraklasie w Lechii Gdańsk w sezonie 2017/18, rok później trafił na wypożyczenie do Chojniczanki Chojnice. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 44 mecze, w których strzelił dwa gole. Zimą tego roku przeniósł się do szkockiego Rangers FC, ale w barwach pierwszej drużyny zaliczył tylko trzy spotkania.

„Nowy zawodnik ma wzmocnić rywalizację na prawej obronie, gdzie będzie walczył o miejsce w składzie z Joelem Pereirą oraz Alanem Czerwińskim, który teraz jest kontuzjowany. Może jednak również grać wyżej, czyli jako skrzydłowy. Mateusz dobrze zna naszą ligę, wyjechał z niej do mocnego klubu, gdzie wzmocnił się jeszcze fizycznie. Liczymy na jego dalszy rozwój w naszym klubie” - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Po środowym meczu z KKSKalisz właśnie Lech Poznań będzie najbliższym rywalem piłkarzy Widzewa. Mecz odbędzie się w Poznaniu w niedzielę 4 września o godz. 17.30. Obie drużyny będą czuć w kościach środowe mecze - łodzianie grali w Pucharze Polski, a Lech walczył w Gdańsku z Lechią w zaległym ligowym spotkaniu szóstej kolejki. O wygranej w niedzielę w Poznaniu zdecyduje stopień przygotowania fizycznego i fakt, która z drużyn ma lepszą ławkę rezerwowych.

- Oczywiście chcielibyśmy skończyć mecz w Kaliszu w ciągu 90 minut, ale jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, żeby zagrać 120 i to, że kolejny mecz gramy w niedzielę, nie stanowi problemu. Mamy 4 dni na regenerację, więc to naprawdę dużo czasu, mówił przed meczem z KKS trener łodzian Janusz Niedźwiedź.

W czerwcu przed startem sezonu ekstraklasy, piłkarze Widzewa, jako beniaminek, byli pierwszymi rywalami Lecha w meczu sparingowym, rozegranym na stadionie w Poznaniu. Łodzianie zagrali otwarty futbol - wygrali 2:1 po golach Karola Danielaka (9) i Mateusza Żyro (58). Łodzianie zebrali pochwały za swoją grę. Powtórka w niedzielnym meczu ligowym mile widziana.

Wklubie dzieje się wiele nie tylko jeśli chodzi o sprawy czysto boiskowe. Oto bowiem dotychczasowy koordynator skautingu Akademii Widzewa Michał Opiłka, rozstaje się z klubem z alei Piłsudskiego. Jego obowiązki od września przejmie były piłkarz Widzewa Vladimir Bednar. W sezonie 2004/05 zagrał 19 razy w drugoligowych meczach Widzewa, odszedł do Zagłębia Sosnowiec, z którego wrócił do Łodzi w sezonie 2008/09. Wówczas w I lidze 13 razy bronił barw Widzewa, ale tylko jeden występ był w pełnym wymiarze czasowym.

Miejmy nadzieję, że nowy szef skautingu rozwinie widzewską akademię. Liczymy także, że w niedzielę piłkarze Widzewa tak, jak to mają w swoim DNAbez kompleksów zagrają przeciwko mistrzowi Polski w Poznaniu. ą