Z ostatniej chwili!! Śmierć na Widoku, koło kościoła! Mężczyzna atakował przechodniów Natalia Zwolińska

W piątek, 3 grudnia, doszło do tragedii na osiedlu Widok w Skierniewicach. Nie żyje 38-letni mężczyzna. Z relacji świadków miał on być agresywny w stosunku do obcych sobie osób.