Z pierwszoligowej Skry do drugoligowego GKS Bełchatów

W Skrze, która zaskakująco awansowała do I ligi piłkarz rozegrał 24 mecze w których strzelił trzy gole.

- Roczny pobyt w Skrze to był dobry krok - mówi Damian Warnecki. Wzrosła moja pewność siebie na boisku, czuję się też lepszym zawodnikiem, więc czas spędzony w Skrze na plus. Miałem okazje, by moje statystyki były lepsze, ale nie zawsze się udawało. Zawsze starałem się jednak grać dla drużyny jak najlepiej. W Skrze najczęściej występowałem na skrzydle. W dotychczasowych sparingach w Bełchatowie zagrałem jako skrzydłowy, taki ma na mnie pomysł trener Patryk Rachwał. Mam nadzieję, że będę drużynie potrzebny, zdobywając gole i asystując kolegom. We wtorek roczny kontrakt z klubem z Bełchatowa podpisał 22-letni MikołajBaor, który grał ostatnio w Olimpii Grudziądz.

To nie koniec zmian kadrowych w GKS. Otóż Patryk Winsztal nie będzie już reprezentował barw klubu. Za porozumieniem stron skrócono jego umowę mająca obowiązywać jeszcze przez dwa najbliższe lata. Patryk Winsztal dołączył do bełchatowian zimą 2020 roku po tym, jak rozwiązał kontrakt z Radomiakiem Radom.

W środę (14 lipca) Bełchatów wybiera się do Katowic, gdzie ma rozegrać mecz sparingowy z beniaminkiem pierwszej ligi GKS. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18. ą