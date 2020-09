Za mały stadion ŁKS. Niewiele biletów pozostało na mecz ŁKS - Stomil

Jak kupić bilet?

Bilety na sobotni (godz. 12.40) mecz ŁKS ze Stomilem Olsztyn można zakupić zarówno za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, jak i w stacjonarnej kasie w Centrum Biletów Atlas Areny

W tym pierwszym przypadku należy wejść na stronę bilety.lkslodz.pl i wybrać wydarzenie: „Mecz ŁKS Łódź – Stomil Olsztyn”, a po dokonaniu transakcji pobrać bilet na telefon lub wydrukować (zakładka „Moje bilety”). Przed pobraniem biletu prosimy, aby dokładnie sprawdzić, czy jest na nim wskazany sektor, rząd i miejsce.

W przypadku sprzedaży tradycyjnej, zapraszamy od środy do piątku do kas w Centrum Biletów Atlas Areny lub w dniu meczu do kasy znajdującej się od strony al. Unii 2. W sobotę te ostatnie będą otwarte w godzinach: 10.00-13.30 - informuje lkslodz.pl

Karnety w sprzedaży

Trwa sprzedaż karnetów na mecze piłkarzy ŁKS-u w rundzie jesiennej Fortuna 1 Ligi. W ramach tej stałej wejściówki obejrzymy osiem ligowych pojedynków ełkaesiaków. Cały czas w sprzedaży są karnety na cały sezon, a i wiemy już, ile będą kosztowały bilety na poszczególne spotkania.