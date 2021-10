Zabił 16-letnią Karolinę przed domem w Dzierzgowie. Morderstwo z chorej miłości. Tragedia pogrążyła w żałobie całą wieś

MORDERSTWO 16-LETNIEJ DZIEWCZYNY W DZIERZGOWIE

Od informacji z Dzierzgowa, niewielkiej wsi położonej między Łowiczem a Skierniewicami, rozpoczynały się w weekend telewizyjne wiadomości.

- Nigdy nie pomyślałam, że będą o naszej wsi mówić tyle w telewizji! - mówi pani Janina, jedna z mieszkanek Dzierzgowa. - I to jeszcze z powodu tej Karolinki. A to takie dobre dziecko było. Nieraz odwiedzałam jej babcię. Jak przyszła, to nie tylko dzień dobry powiedziała, ale mnie uściskała, pocałowała!

16-letnia Karolina razem z rodzicami i rok starszym bratem Patrykiem mieszkała we wsi Dzierzgów, w gminie Nieborów. W niedużym, ale zadbanym murowanym domu. Jej mama Maria pracowała jako kasjerka w supermarkecie Dino znajdującym się w pobliskim Bełchowie.