Zabił byłą partnerkę, jej córkę dał do okna życia. Akt oskarżenia w sprawie zbrodni w Pabianicach trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi

Tak twierdzi prokuratura. Na ławie oskarżonych zasiądzie 21-letni Adrian R. Prokuratura zarzuca mu, że w Pabianicach zamordował swoją byłą partnerkę Martę K. oraz uprowadził jej córeczkę, 8-miesięczną Agnieszkę. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi. Oskarżonemu grozi dożywocie.

Byli parą do czasu ciąży

Według śledczych, Adrian R. i Marta K. poznali się w czerwcu 2019 roku. Ich relacje z początku były poprawne, ale znacznie się pogorszyły, kiedy kobieta oznajmiła, że jest w ciąży. Z tego powodu zaczęło między nimi dochodzić do awantur, gdyż oskarżony nie chciał słyszeć o dziecku, którego – jak przypuszczał – mógł być ojcem.

Adrian R. i Marta K. rozstali się. Kontakt między nimi został ograniczony do sms-ów i telefonów. On związał się z nową partnerką – Klaudią K., zaś ona urodziła córeczkę i wystąpiła do Sądu Rejonowego w Pabianicach z wnioskiem, aby zbadano czy Adrian R. jest ojcem Agnieszki. Badania wyznaczono na 8 grudnia 2020 roku w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.