Zabił psa na ulicy w centrum Radomska i wrzucił do śmietnika? Policja bada sprawę Małgorzata Kulka

zdjęcie ilustracyjne pixabay.com

Co wydarzyło się we wtorek przy ulicy Wyszyńskiego w Radomsku? Według relacji świadków mężczyzna na oczach przechodniów zabił psa, a zwłoki wrzucił do kosza na śmieci. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności zdarzenia.