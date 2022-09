Zacięte walki bokserskie na Dworcu Fabrycznym w Łodzi. Zdjęcia

- Podczas gali stoczono 6 walk w boksie zawodowym i trzy walki olimpijskie, z czego dwie wystawiła moja sekcja bokserska MSMS Victoria Boxing Łódź - relacjonuje trener Bogdan Szuba. - Walki były transmitowane przez Polsat Sport i Polsat Sport Fight. To ogromne wyróżnienie dla mnie i moich zawodników, że mogliśmy pokazać się na tak prestiżowej gali boksu Zawodowego. Pierwszy z moich zawodników to absolwent Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa sportowego Edukacja i sport w Łodzi Nazar Romaniuk, który aktualnie występuje w wadze do 71kg, lecz do tej walki podszedł w wyższej kategorii 75kg. Krzyżował rękawice z oświadczonym zawodnikiem z warszawskiej Legi Olafem Szcześniakiem, który jest aktualnym wicemistrzem Polski juniorów. Niestety, przegraliśmy pojedynek jednogłośnie na punkty.

Drugi z orłów trenera Bogdana Szuby to nadal niepokonany na polskim rynku bokserskim Gruzin Elwir Karimov, również z MSMS Edukacja i sport.