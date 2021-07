Zakaz handlu w niedziele: te Biedronki w Łodzi i Wieluniu będą otwarte w niedzielę niehandlową. Jak to jest możliwe? Co na to Solidarność?

18 lipca to kolejna niehandlowa niedziela. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, sklepy i centra handlowe mogą być otwarte tylko przez siedem niedziel, a najbliższa handlowa przypada 29 sierpnia. Mimo to trzy sklepy Biedronki w naszym regionie mają być czynne także w najbliższą niedzielę.Pracownicy zdecydowanej większości sklepów w najbliższą niedzielę będą mieli wolne. Nie dotyczy to jednak trzech sklepów Biedronka w województwie łódzkim, a w sumie ponad 50 oddziałów sieci w całym kraju. Czytaj dalej

