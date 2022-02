Zakłócenie porządku na Widzewie. Komunikat zarządu klubu

Zarząd Widzewa Łódź kategorycznie potępia zachowania, które miały miejsce pod stadionem przy al. Piłsudskiego 138 przed rozpoczęciem meczu z Arką Gdynia.

Widzew Łódź może poszczycić się jedną z najlepszych i najbardziej zaangażowanych społeczności kibicowskich w Polsce i w tej części Europy. Gdyby nie fani, Klub nie podniósłby się z niebytu i nie walczyłby obecnie o powrót do krajowej elity. Kibice byli i są z drużyną na dobre i na złe, a wyrazem ich wsparcia są regularnie wykupywane karnety na domowe mecze w Sercu Łodzi.

Przed meczem 21. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Widzewem Łódź a Arką Gdynia doszło do poważnego zakłócenia porządku pod sektorem D. Sytuacja wymusiła na organizatorze spotkania decyzję o natychmiastowym zamknięciu części bramek na sektory A, D i C, co było podyktowane względami bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej. Dzięki między innymi zastosowanym przez Klub rozwiązaniom organizacyjnym i wygrodzeniu przed meczem części przestrzeni pod trybuną A, udało się opanować sytuację pod stadionem.

Klub kategorycznie potępia i odcina się od wszelkich zachowań na tle chuligańskim.