Zamknięcie skrzyżowania ul. Zachodniej i ul. Ogrodowej w Łodzi. Jesienne remonty na łódzkich drogach

W piątek (28 sierpnia) po godz. 19 rozpoczął się kolejny etap prac na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Ogrodowej, które w całości zostanie zamknięte dla ruchu. Stąd objazdy wprowadzone dla kursujących ul. Zachodnią i ul. Ogrodową tramwajów i autobusów.

- Ostatni weekend wakacji to ostatni etap prac na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i ul. Ogrodowej, podczas którego wyłączony będzie ruch tramwajów. Natomiast od wtorku wykonawca wejdzie z pracami na dalszy odcinek ul. Zachodniej na odcinku od ul. Legionów do ul. Próchnika. Także 1 września zostanie otwarte skrzyżowanie ul. Kilińskiego z ul. Jaracza oraz ul. Jaracza z ul. Wschodnią, co pozwoli na wznowienie ruchu i powrót autobusów na Jaracza – wyjaśnia Andrzej Mikołajewski, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.