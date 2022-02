Zapomnieć o niemocy z GKS i strącić w sobotę Koronę

Podopieczni trenera Kibu Vicyny zaledwie zremisowali na wyjeździe z przedostatnim w ligowej tabeli GKSJastrzębie 1:1 (1:1) i zajmują obecnie dziewiąte miejsce w rankingu. Szkoleniowiec drużyny z alei Unii 2 patrzy na stratę dwóch „oczek” nieco inaczej. Twierdzi, co wydawać może się dziwne, że punkt należy szanować. Cóż, pewnie wie co mówi. - Nie było skuteczności, czekałem na więcej sytuacji bramkowych - dodaje. - Mieliśmy większe posiadanie piłki na naszej i przeciwnika połowie, ale nie tworzyliśmy sobie prostych akcji, brakowało współpracy bocznych obrońców, skrzydłowych i ofensywnych pomocników. Brakowało nam większej ilości klarownych sytuacji. Najlepszą pod koniec miał Samuel Corral, w pierwszej również mieliśmy dwie dosyć dobre.

Plusem tego meczu był natomiast debiut Mateusza Kowalczyka w łódzkiej drużynie. Piłkarz wszedł na boisko w 65 minucie za Jakuba Tosika.

Trzeba przyznać, że niemoc strzelecka ełkaesiaków zaskakuje, bo przecież w meczach sparingowych strzelili aż 15 goli, natomiast jastrzębianie mają jedną z najgorszych defensyw w I lidze, stracili aż 34 gole. Pozostaje mieć nadzieję, że już w najbliższym starciu będzie lepiej, a na stadion przy alei Unii 2 zawita w sobotę Korona Kielce (12.30), która także zanotowała mały falstart, bo tylko zremisowała u siebie ze słabym Stomile Olsztyn 1:1 (1:1). Drużyna prowadzona przez trenera Leszka Ojrzyńskiego zajmuje w ligowym rankingu czwarte miejsce, mając na koncie 36 punktów, ale zdobytych w 21 meczach. Przypominamy, że ełkaesiacy rozegrali jedno spotkanie mniej.Ich zaległą potyczkę z Puszczą Niepołomice zaplanowano na 9 marca. Natomiast sobotnia potyczka będzie szczególna dla bramkarza łodzian Marka Kozioła, który grał mw kieleckim klubie, w barwach którego zaliczył 29 meczów w ekstraklasie.

Tymczasem Stowarzyszenie Kibiców ŁKS włączyło się do akcji pomocy dla Ukraińców. Zbiórka darów we wtorek w sklepie fanów na stadionie, w godzinach od 12 do 19. Przyjmowane są latarki, baterie, powerbanki, termosy, lekarstwa (leki przeciwbólowe, bandaże, opatrunki, suplementy, witaminy), środki czystości ( (mydła, szampony, pasty i szczoteczki do zębów, pieluchy, podpaski), żywność z długim terminem do spożycia oraz woda w butelkach. Lista najpotrzebniejszych artykułów została stworzona w porozumieniu z władzami miasta i organizacjami koordynującymi akcją wsparcia.ą