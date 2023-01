Zaprzęg Świętego Mikołaja obdarował podopiecznych fundacji „Słonie na balkonie”. Dziękujemy Partnerom za wsparcie!

Dla kogo wsparcie?

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że dla niektórych ten czas nie jest aż tak wyjątkowy. Często to smutek, stres i niepewność, jak w przypadku dzieci objętych wsparciem Fundacji Słonie na balkonie, pomagającej od 10 lat dzieciom z depresją i z kryzysami psychicznymi, które wynikają z przeżytych traum. Oferują dzieciom fachową, długoterminową opiekę terapeutyczną w ciepłej i otwartej przestrzeni, gdzie mogą poczuć się bezpiecznie. Są alternatywą dla wielkiego kryzysu psychiatrii dzieci i młodzieży. Mówią, że słoniowy wyścig z depresją trwa i stale szukają darczyńców, którzy pomagają go wygrać. O tym jak można wspierać dzieci opisują na www.slonienabalkonie.pl.

Rocznie fundacja udziela pomocy ponad 400 dzieciom w wieku od 3 do 18 lat. Miesięcznie prowadzi ponad 600 godzin terapii. Potrzeby są większe, każda pomoc dla Słoni zapobiega samobójstwom dzieci i młodzieży.

W ramach akcji Polska Press Grupy, wydawcy „Dziennika Łódzkiego” i „Expressu Ilustrowanego”, Fundacja jako prezent dla podopiecznych zrealizuje terapię dla dzieci czekających na pomoc.

Zaprzęg św. Mikołaja nie ruszyłby jednak w drogę, gdyby nie nasi wspaniali Partnerzy, którzy zasili akcję i saneczki w zaprzęgu.

Wielkie podziękowania należą się Partnerowi Głównemu naszej akcji, firmie Enea, która jest jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea przekazuje energię do ponad 2,7 mln klientów w północno-zachodniej części kraju. Firma jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Grupa Enea zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, aż po sprzedaż i obsługę klienta.

Akcja nie mogłaby ruszyć bez wsparcia Regionalnych Partnerów, którzy dołożyli cegiełki do akcji:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu - jedna z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi, oferująca studia I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz prawo, a także szeroki zakres studiów podyplomowych.

Wielton S.A. - największy polski producent naczep, przyczep i zabudów, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spółka zatrudniająca obecnie ok. 3,6 tys. pracowników.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - zajmująca się wydobyciem węgla brunatnego i produkcją energii elektrycznej, odpowiadająca za prawie 40% krajowego zapotrzebowania na energię, i za największą produkcję węgla brunatnego, którego wydobycie stanowi ponad 87% w skali kraju

Veolia Energia Łódź - jedno z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie siecią ciepłowniczą.

POLREGIO S.A. - nowoczesna kolej regionalna, która zapewnia bezpieczne podróżowanie, docierając do dużych i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju. Największy przewoźnik pasażerski w Polsce, od 21 lat na rynku.

Dziękujemy bardzo za wsparcie akcji i sprawienie uśmiechu u potrzebujących dzieci!