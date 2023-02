Zaraz wjadą najlepsze derby. To derby Łodzi ŁKS - Widzew. Tak mówi legionista

W programie Liga Minus na WeszłoTV Wojciech Kowalczyk najpierw chwalił i Legię, i Widzew za mecz ostatni.

- Dla mnie klasyk to jest właśnie mecz Legia - Widzew - mówił Wojciech Kowalczyk. - Przez media przewinęła się burza, co jest klasykiem. Przez ostatnią dekadę uznano, że klasykiem jest mecz Lech - Legia, ale ile było gówien typu 0:0, 1:0. A tutaj od razu obejrzeliśmy dobry mecz Widzew - Legia i cztery bramki. Jeżeli chodzi o klasyk i najlepszego drużyny w polskiej historii za waszych najnowszych czasów to tylko Legia i tylko Widzew grali w Lidze Mistrzów. Reszta próbowała się dobić. Legia i Widzew to najlepsza para do oglądania. - zwrócił się Wojciech Kowalczyk do najmłodszych fanów futbolu.