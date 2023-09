Zawodnicy klubu Champion Team Łódź wracają z Budapesztu z dwoma medalami

Relacjonuje trener Witold Wojciechowski: - To był pierwszy turniej w nowym sezonie i od razu z najwyższej półki, był to turniej rankingowy Polskiej Unii Karate - Polski Związek Sportowy. Jestem bardzo zadowolony ze startów moich podopiecznych, były to bardzo dobre walki, najlepiej wypadli Kacper Wojciechowski i Bartosz Wojciechowski.

Kacper Wojciechowski zdobył brązowy medal w kumite indywidualnym juniorów - 55 kg.

Bartosz Wojciechowski zdobył brązowy medal w kumite indywidualnym seniorów - 60 kg.

Bartosz Wojciechowski startował również w kumite indywidualnym młodzieżowców - 60 kg gdzie otarł się o medal brązowy popełniając minimalny błąd, ostatecznie zajmując 5 miejsce.

Julia Lota zajmuje 9 miejsce w kumite indywidualnym juniorek - 66 kg.

Karolina Orzechowska zajmuje 9 miejsce w kumite indywidualnym kadetek + 61 kg.