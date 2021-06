Zawodnicy klubu UKS Master Łódź zdobyli medale w trzech turniejach rangi Mistrzostw Polski. Zdjęcia

W sobotę w Teresinie, w Mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach, brązowy medal w kat. do 65 kg wywalczył Sebastian Tworek. Był to jedyny medal zdobyty przez zawodnika z województwa łódzkiego.

Tuż za podium, na V miejscu w kat. do 70 kg został sklasyfikowany, brat Sebastiana, Jakub Tworek. Dzięki dobrej postawie wszystkich zawodników, klub zajął 9 miejscu, wśród 57 drużyn z całej Polski.

Dzień później w Warszawie, kolejny medal dla Mastera w zapasach, dołożyła Paulina Wesół. Studentka AWF Warszawa, zdobyła brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w kat. do 57 kg.

Równolegle, dwie podopieczne trenera Piotra Górskiego z klubu Master, zdobyły w Suwałkach złote medale Mistrzostw Polski kadetek w sumo - Roksana Ludwa w kat. 45 kg. i Olivia Jagiełło w kat. 55 kg. Zawodniczki będą również reprezentować nasz kraj w Mistrzostwach Europy, które w tym roku odbędą się w Siedlcach.

Pewną kandydatką do udziału w tegorocznych mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata w sumo, jest również Oliwia Glegolska. Oliwia w ostatnim tygodniu przebywała na zgrupowaniu kadry narodowej w zapasach w Poznaniu. Łączy bowiem z powodzeniem starty w dwóch dyscyplinach, w zapasach i sumo.

UKS Master prowadzi zajęcia w Szkole Podstawowej nr 111, tam też można rozpocząć przygodę ze sportami walki.

Klub prowadzi również zaawansowane rozmowy by stworzyć w Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21, profesjonalny ośrodek przygotowań w sportach walki.