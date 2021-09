Zawodniczki KS Budowlani Commercecon Łódź zagrają w Rudzie Śląskiej i prowadzą rekrutację do drużyny

- To będzie dla nas trudny sezon, bo wystawiamy w rozgrywkach bardzo młodą drużynę. Jednocześnie ma szansę być przełomowy, bo do drużyny seniorskiej dołączyły zawodniczki, które grają w rugby od dziecka. Dziewczyny na pewno poradzą sobie na boisku, bo mają wysokie umiejętności rugbowe, ale ze względu na wiek odstawać mogą siłą i szybkością. Naszym głównym celem na ten sezon jest ogrywanie wszystkich zgłoszonych zawodniczek. Będziemy skupiali się na ich rozwoju motorycznym i dalszej nauce gry w rugby oraz budowaniu podstaw solidnej drużyny na kolejne sezony.” – powiedziała trenerka Patrycja Badowska.

- Nie mam wątpliwości, że dziewczyny czerpią z gry ogromną radość i satysfakcję i mamy nadzieję, że tak będzie również w tym sezonie. Na koniec chciałbym bardzo podziękować za hojne wspieranie pasji naszym sponsorom: Commercecon, Pagma-Bud, CWK Sp. z o.o., Synergia i Axxo.pl – dodał trener Michał Czerwiowski

To nie wszystko co słychać u sekcji kobiet w Budowlanych Łódź, bo do końca września w każdy wtorek i czwartek o 18:00 na stadionie przy ulicy Górniczej 5 (wejście przez parking) odbywać się będą treningi rekrutacyjne dla dziewcząt w wieku 12-18 lat.

- Chcielibyśmy zaprosić wszystkie dziewczyny do spróbowania swoich sił na treningach rugby w naszym klubie. Mamy świetną atmosferę. Większość naszych obecnych zawodniczek zanim przyszła na treningi miała obawy czy dadzą sobie radę i czy jest to sport dla nich. Jak się okazało spróbowały i zostały z nami – powiedziała trenerka Patrycja Badowska