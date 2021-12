Zdjęcia Łodzi w latach 80-tych XX wieku. Łódź w latach 80. na starych zdjęciach. Łódź w czasach PRL-u! Rozpoznajesz te miejsca? 4.12.2021

Tak wyglądali Łodzianie w czasach PRL-u!

Lata osiemdziesiąte. Jak wyglądała wtedy Łódź? Życie wyglądało wtedy zupełnie inaczej. Na przykład odzianie hucznie powitali 1980 roku. Bawili się na licznych balach, prywatkach. Bardzo ciężko było zdobyć zaproszenie na sylwestrową imprezę w Łodzi. Witano też pierwszą łodziankę, która przyszła na świat. Była to córka Marii i Ryszarda Grabowskich, która urodziła się w szpitalu im. Kopernika. Jej mama była inżynierem, a tata artystą plastykiem. 1 stycznia powstało też Nadleśnictwo Łódzkie. Przydzielono mu w Proboszczewicach dwa hektary ziemi i budynek, w którym miała mieścić się administracja.

W podcieniach na ul. Zgierskiej otwarto filię „Hortexu”.

Były to czasy, że auta nie były dostępne powszechnie. By je kupić trzeba było najpierw zrobić tzw. przedpłatę. W 1981 roku w Łodzi było ponad 55 tysięcy takich przedpłat. Najwięcej na „malucha”, bo 42 tysiące. W 1982 roku chciało go otrzymać 15 tysięcy osób, a w 1985 – 11 tysięcy łodzian.