Zegar na Piotrkowskiej odmierza czas do mundialu. Start z udziałem siatkarek ŁKS i Budowlanych

Łódź stoi sportowymi wydarzeniami o bardzo dużym zasięgu. Niedawno zakończyły się Europejskie Igrzyska Akademickie, przed nami ciekawe piłkarskie mecze Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń, a na przełomie września i października czekają nas wielkie emocje – mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. Żeby nie zapomnieć tym ostatnim wydarzeniu postawiony został specjalny zegar na ul. Piotrkowskiej odmierzający czas do pierwszego łódzkiego meczu mundialu.

– Mam nadzieję, że mistrzostwa świata to będą szczęśliwe chwile dla naszego zespołu – mówiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Za 50 dni rozpocznie się pierwszy mecz w Łodzi. Wierzę, że podobnie, jak to miało miejsce podczas męskich mistrzostw świata 2014 roku cała Łódź będzie interesowała się mistrzostwami. Jak skończył się tamten męski mundial nie muszę przypominać. Wiemy, jak wielkie były wówczas emocje. Zapraszamy już teraz do zakupu biletów na tę imprezę. Co dla mnie jest szalenie istotne, bo jestem fanką siatkówki kobiet, turniej jest rodzinnym świętem. Można bezpiecznie przyjść na mecze ze swoimi rodzinami i kibicować swoim zespołom.

Mecze będą odbywać się w Łodzi w obu halach – Atlas Arenie i Sport Arenie. Bilety do kupienia na portali ebilet.pl.

– Jestem pewna, że mistrzostwa świata pokażą oblicze Łodzi, która siatkówką kobiecą stoi – dodała prezydent Łodzi.

Na potwierdzenie tych słów, podczas uruchomienia zegara obecne były siatkarki Grot Budowlanych Julia Twardowska-Kąkol i Ewelina Polak oraz młode siatkarki ŁKS Commercecon od trenera Krzysztofa Świty z Karoliną Zbiejczyk na czele.

– Bardzo się cieszymy, że kolejny raz tak ważny turniej mistrzostw świata będzie się odbywał w Łodzi – mówił Jacek Sęk, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. – Łódź to sprawdzony partner, mający doskonałe obiekty sportowe. Siatkówka i Łódź to są naczynia połączone. To tutaj są dwa bardzo mocne zespoły ligowe – ŁKSCommercecon i Grot Budowlani. Mam nadzieję, że mecze, które przed nami przysporzą wiele satysfakcji kibicom. Łódzkie Atlas Arena i Sport Arena to bardzo wdzięczne obiekty dla siatkówki i liczę, że zapełnią się do ostatniego miejsca.

Później odbyło się głośne odliczanie, w którym pomogły maluchy zwiedzające Łódź w ramach letnich kolonii. Akurat trafiły na wyjątkowy moment uruchomienia zegara.

Po raz pierwszy w historii światowy czempionat siatkarek zorganizują dwa kraje: Holandia i Polska. Wszystkie drużyny rozegrają swoje pierwsze spotkania w holenderskim Arnhem. Później część uczestników przeniesie się do Polski. Grupa B (z udziałem reprezentacji Polski) do Ergo Areny w Gdańsku, zaś grupa C (USA, Serbia, Niemcy, Bułgaria, Kanada, Kazachstan) do Łódź Sport Areny. Druga faza grupowa rozegrana zostanie w Rotterdamie oraz w Łodzi, ale w Atlas Arenie i w niej tam obejrzymy reprezentantki Polski. ą