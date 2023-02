Zespół licealistek uczy przedszkolaków z całego kraju udzielania pierwszej pomocy. Jutro zajęcia w Wiśniowej Górze

- Zastanawiałyśmy się, co też fajnego wymyślić, mamy wszak taki czas przed maturą - opowiada Aleksandra Walczak. - Wpadłyśmy na pomysł, by zrobić zajęcia z pierwszej pomocy. Ja mam uprawnienia ratownika WOPR, moja koleżanka ma za sobą kursy pierwszej pomocy, więc stwierdziłyśmy, że pierwsza pomoc to jest to.

I tak powstał sześcioosobowy zespół złożony z licealistek z trzech szkół. Dlaczego przedmieścia?

- Ponieważ według oficjalnych badań i obserwacji na wsiach oraz w małych miejscowościach mieszkańcy, a w szczególności dzieci nie mają takiej wiedzy i przede wszystkim świadomości w zakresie pierwszej pomocy w porównaniu do uczniów szkół w dużych miastach - dodaje Aleksandra Walczak. - Nasz projekt jest odpowiedzią na ten problem społeczny i dokładamy cegiełkę od siebie, aby go zniwelować. Dlatego nasze działania będą skupiały się głównie na warsztatach, które przeprowadzimy dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 w wielu wsiach i miasteczkach na terenie całej Polski. W czasie zajęć przekazujemy taką wiedzę jak: praca w rękawiczkach przy poszkodowanym, poprawne działanie w przypadku zakrztuszenia, prawidłowe przeprowadzenie rozmowy z dyspozytorem numeru alarmowego 112 oraz obsługa defibrylatora AED. Zajęcia podsumowujemy quizem, ogłoszeniem konkursu plastycznego oraz wręczeniem nagród za uczestnictwo.

Niezwykła grupa licealistek z Łodzi i Warszawy prowadziła już zajęcia w województwie lubuskim przy granicy z Niemcami, zachodniopomorskim, w Czarnej Górze przy Białce Tatrzańskiej, w przyszłym tygodniu jedzie do województwa lubelskiego, teraz pracuje w mazowieckim niedaleko Warszawy, a 15 lutego będzie w Wiśniowej Górze koło Łodzi. Do sześcioosobowego zespołu niosącego niezwykłą naukę należą: łodzianka Aleksandra Walczak oraz Hanna Majewska, Łucja Szaciłło, Zuzanna Fabisiak, Amelia Mizerska i Julia Ozga.