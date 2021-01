Zespół Tańca Współczesnego Agat Stryków został Drużyną Dekady w naszym plebiscycie. Zdjęcia

Plebiscyt Sportowy DŁ. Głosowanie w jubileuszowym, pięćdziesiątym plebiscycie sportowym Dziennika Łódzkiego dobiegło końca. Nasi czytelnicy i internauci wyłonili laureatów.

Tutaj możesz sprawdzić wyniki głosowania:

Głosuj na najpopularniejszych sportowców, trenerów, drużyny i działaczy sportowych dekady oraz na sportowe talenty roku Dziś prezentujemy laureata w niezwykłej rywalizacji w kategorii Drużyna Dekady. Ten zaszczytny tytuł wywalczył Zespół Tańca Współczesnego Agat Stryków. Zespół Taneczny Agat powstał w 1995 roku W ubiegłym roku obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. Zespół działa przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strykowie. Jest to czas owocny zarówno w rozwijanie pasji, talentów, umiejętności jak również w zdobywanie bardzo wielu nagród podczas licznych ogólnopolskich turniejów i festiwali. Agat działa niezmiennie pod okiem doświadczonej instruktorki- Agnieszki Waszkiewicz i obecnie liczy ponad 150 tancerzy w wieku od 6 do 24 lat, zrzeszonych w 10 grupach. Agat to przede wszystkim zbiorowość niezwykle utalentowanych i ciekawych osobowości. Wykorzystują różne elementy tańca współczesnego: modern jazzu, jazzu, funky. Uczestniczą we wszelkiego rodzaju obozach tanecznych, warsztatach, doskonaląc swoje umiejętności. Występują gościnnie na dniach miast w województwie łódzkim, imprezach okolicznościowych i charytatywnych .

Podczas jednego z ostatnich turniejów zespół wyróżniony został niezwykłą nagrodą tj. nominacją umożliwiającą reprezentowanie barw Strykowa a także Polski Międzynarodowym Festiwalu Talentów “TOP ART FESTIWAL”w Chorwacji. Pandemia niestety skutecznie zablokowała do tego czasu udział w konkursie, ale mamy nadzieję, że dojdzie to do skutku. Sukces zespołu to głównie osoba instruktorki Agnieszki Waszkiewicz. Profesjonalizm, doświadczenie, niezwykłe umiejętności pedagogiczne połączone z wyjątkowym podejściem do wychowanków. W jakich okolicznościach powstał zespół? Mówi trenerka zespołu Pani Agnieszka Waszkiewicz: - Będąc dzieckiem należałam do zespołu tanecznego, moim marzeniem w przyszłości było założyć własny. Po ukończeniu studiów, szukałam pracy. Chciałam zadzwonić do Domu Kultury w Ozorkowie, z pytaniem czy nie byliby zainteresowani, aby założyć tam zespół, zaszła jednak pomyłka i dodzwoniłam się do Strykowa. Obecna wtedy Pani dyrektor od razu wykazała zainteresowanie i tak właśnie się tu znalazłam.

Jak wygląda praca z dziećmi i młodzieżą? - Jak w każdym zawodzie, kiedy łączy się pracę z pasją przynosi to satysfakcję. Myślę, że osoby należące do zespołu wyczuwają tę energię, dlatego atmosfera panująca na zajęciach jest bardzo dobra, przyczynia się do tego, że nasza współpraca układa się bez zarzutów. Potrafimy ze sobą rozmawiać i na bieżąco rozwiązywać jakieś nieporozumienia, jeżeli już się one pojawiają. Jakie relacje panują w zespole? Mówi jedna z tancerek: - Relacje są naprawdę bardzo dobre, co może wydawać się dla niektórych zadziwiające, ponieważ często trudno jest o dobrą atmosferę w tak dużych i zróżnicowanych grupach. Przez tyle lat wspólnej pracy udało nam się wypracować własny język, dzięki temu potrafimy ze sobą rozmawiać, rozwiązywać spory, jeżeli się jakieś pojawiają, nie kryjemy urazy i co najważniejsze przyjaźnimy się również poza salą treningową, spędzamy ze sobą wiele czasu. Możemy na sobie na wzajem polegać i mamy do siebie zaufanie. Przez te 25 lat udało nam się stworzyć taką drugą, większą rodzinę, tak AGAT to zdecydowanie rodzina.

Jakie macie relacje z instruktorką Agnieszka Waszkiewicz? Pani Agnieszka jest wspaniała, myślę, że każdy z nas powie, że jest ona jak nasza druga mama. To w największej mierze jej zasługa, że zespół już od 25 lat prężnie działa, odnosi sukcesy i zrzesza tyle ludzi. Z każdym rokiem pojawiają się nowe osoby, które chcą dołączyć do zespołu. To tylko pokazuje jak wspaniałe miejsce udało się jej stworzyć. Jest świetną instruktorką, ale przede wszystkim wyśmienitym pedagogiem. W czym tkwi sukces zespołu? Myślę, że na sukces składa się wiele czynników, zaczynając od instruktora, który trzyma to wszystko w ryzach, to on jest odpowiedzialny za tworzenie choreografii, projektowanie strojów, rozwój tancerzy. Kolejną składniową są właśnie tancerze, którzy wkładają serce w to, co robią. Taniec jest dla nich pasją i priorytetem, należenie do zespołu wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, nieraz rezygnowało się z czegoś, ponieważ danego dnia odbywał się np. konkurs taneczny. Tancerze tego zespołu tworzą społeczność, która funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Sukces tkwi również we współpracy, z biegiem lat nauczyliśmy się tego, że należąc do takiego zespołu nie można patrzeć tylko na siebie, nie chodzi o to, żeby indywidualnie wypaść jak najlepiej tylko o to by grupa jako całość prezentowała się dobrze. Poza tym ważna jest również przyjaźń, systematyczność, dyscyplina i pozytywne nastawienie.

Jak wyglądał przebieg plebiscytu Dziennika Łódzkiego na Drużyna Dekady z waszej perspektywy? Na samym początku chciałybyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom: rodzicom, pracownikom Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie, byłym tancerkom, znajomym i wszystkim pozostałym, bo to dzięki ich wsparciu wygraliśmy. Nie spodziewaliśmy się, że akcja aż tak się rozprzestrzeni wsród mieszkańców naszej Gminy Stryków i nie tylko. Staraliśmy się rozgłośnić tę nominację poprzez nasze profile w sieciach społecznościowych, ale również wśród znajomych. Zaangażowało się naprawdę bardzo dużo ludzi, przez co miałyśmy nieocenione wsparcie. Jeżeli chodzi o rywalizację w pierwszym i drugim etapie, to podziękowania i gratulacje kierujemy również w stronę drużyn, z którymi przyszło nam rywalizować, dzięki ich zawziętości, mogłyśmy przeżywać emocje, które są porównywalne do tych, które odczuwamy na konkursach, chwilę przez odczytaniem wyników.

Co taniec w zespole daje dziecku z perspektywy rodzica? Mówi rodzic tancerki: - Uczestnictwo do zespołu tanecznego Agat, z pewnością wpłynęło pozytywnie na jego rozwój, ponieważ już od najmłodszych lat dzieci uczą się w ten sposób dyscypliny, organizacji i samodzielności. Nabywają umiejętności pracy w grupie. Uczą się zdrowej rywalizacji i tego, że w życiu nie zawsze odnosi się sukcesy, przepracowują jak radzić sobie z porażką. Uważam również, że w późniejszym etapie w jakiś sposób wartościują swoje życie, potrafią przełożyć sprawy ważniejsze nad te mniej ważne. Bardzo ważne jest również to, że należąc do grupy, nawiązują nowe znajomości i zdobywają przyjaciół. Czy taniec wychowuje? Oczywiście, taniec posiada wiele walorów wychowawczych, tym bardziej w zorganizowanej grupie. Uczy współpracy w grupie, akceptacji innych i przede wszystkim samego siebie poprzez pokonywanie coraz to nowszych barier. Również pokory i szerszego spojrzenia na życie. Dzięki niemu dowiedziałam się, co to są wyrzeczenia i do czego może doprowadzić nas ciężka praca.

Jakie wartości przekazuje taniec? Najważniejsza wartość jaką zyskałam dzięki tańcowi to na pewno przyjaźń, spotkałam na swojej drodze wspaniałe osoby, na które wiem, że zawsze mogę liczy, tak samo one na mnie. Poza tym taniec rozwinął moją kreatywność i zyskałam dzięki niemu odwagę. Nauczyłam się również dyscypliny, zgrania z innymi, działania w zespole, tolerancji, empatii, zrozumienia, dążenia do postawionych celów.

