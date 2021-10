Zgasło mu światło. Mocna głowa Krystiana Nowaka i interwencje Jakuba Wrąbla dały zwycięstwo Widzewowi

Widzew gra odważnie na wjazdach. Miał więcej z gry i już w 17 minucie mógł objąć prowadzenie. Juliusz Letniowski kapitalnie prostopadle podał do Pawła Zielińskiego, jednak ten przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem gospodarzy. Piłkę dobijał do bramki Bartosz Guzdek, ale skuteczną interwencją popisał się Marcel Pięczek. Wypożyczony z Widzewa piłkarz wybił piłkę z pustej bramki Puszczy.

Kwadrans później podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia uzyskali prowadzenie. Na pole karne wrzucił piłkę Juliusz Letniowski, najwyżej skoczyli defensorzy Widzewa Daniel Tanżyna i Krystian Nowak. Ten drugi doskonale uderzył piłkę głową. Futbolówka wpadła do siatki obok bezradnego golkipera gospodarzy. Po tym uderzeniu zdobywca gola zderzył się głowami z Tomaszem Wojcinowiczem. Pomoc lekarska była niezbędna, na szczęście nic groźnego piłkarzom się nie stało.

Krystian Nowak jest piętnastym w tym sezonie strzelcem gola dla Widzewa. Trener Janusz Niedźwiedź zrobił ze swoich piłkarzy uniwersalnych graczy – wszyscy bronią, wszyscy atakują i strzelają gole. Futbol totalny, jak w czasach Johanna Cruyffa.

W obu opisanych sytuacjach brał udział Juliusz Letniowski. 23-letni piłkarz staje się kluczową postacią Widzewa. O głowę przerasta Mateusza Możdżenia, który miał być takim samym motorem napędowym Widzewa, ale przyszedł do Łodzi na emeryturę. A Juliusz Letniowski chce wrócić do ekstraklasy. I to się uda.

Po zmianie stron nadal trwał wyrównany bój. Widzewiacy mogli podwyższyć prowadzenie w 67 minucie. Świetną akcję przeprowadził Marek Hanousek, który po kilkudziesięciometrowym rajdzie podał w polu karnym do Bartosza Guzdka. Skuteczny młodzieniec minął jednego rywala, ale drugi zablokował jego uderzenie na bramkę Puszczy.

Widzew nie dopuścił do utraty gola w końcówce, tak jak to miało miejsce w Tychach. Bohaterem ostatnich akcji w Niepołomicach został Jakub Wrąbel. Obronił w trzech nieprawdopodobnych sytuacjach.

W przedłużonym czasie gry Widzew wreszcie wyrwał się z oblężenia. Paweł Tomczyk minął Ivana Hladika i wyszedł sam na sam z bramkarzem gospodarzy, ale w momencie strzału został sfaulowany z tyłu przez miniętego obrońcę Puszczy. Karny. Jedenastkę wykonywał sam poszkodowany. Niestety, bramkarz Puszczy obronił strzał Pawła Tomczyka, a dobita Dominika Kuna trafiła w słupek.

Po meczu Krystian Nowak mówił, że cieszy się ze zdobycia gola, tym bardziej, że bliski szczęścia kilka razy był we wcześniejszych meczach. Jak padł gol? - Uderzyłem piłkę głową, ale później nic nie pamiętam, bo zgasło mi światło - mówił Krystian Nowak, który ucierpiał po starciu z interweniującym obrońcą Puszczy. - Owszem oddaliśmy inicjatywę rywalom w drugiej połowie, ale my też mieliśmy swoje sytuacje, by zdobyć drugą bramkę.