Zielone parafie. Katoliccy ekolodzy zachęcają parafie do działań ekologicznych. To odpowiedź na apel papieża Franciszka

"Rozgrabiamy dobra planety. Rozgrabiamy je tak, jak się wyciska pomarańczę" - powiedział we wtorek papież Franciszek na rozpoczęcie trwającego do 4 października Czasu dla Stworzenia. To okres, gdy katolicy będą szczególnie dbać o swoją planetę. W regionie łódzkim pojawiło się z tej okazji kilka inicjatyw, m.in. program Zielone Parafie.

W Łodzi powstaje krąg Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. Jak wyjaśnia jego koordynator Mariusz Zatylny, ma on łączyć i inspirować ludzi do ekologicznych działań w ich macierzystych parafiach.

Jednym z programów ruchu na tegoroczną jesień są Zielone Parafie. Zdaniem organizacji parafie powinny dawać ekologiczny przykład wiernym, montować stojaki na rowery, czujniki smogu, zbiorniki na deszczówkę i prowadzić warsztaty o nauczaniu ekologicznym papieża Franciszka.