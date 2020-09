Zmarł łódzki dziennikarz i pisarz, Stefan Türschmid

Po przejściu na emeryturę zajął się pisarstwem, tworząc głównie książki sensacyjno-historyczne, nawiązał współpracę przede wszystkim z wydawnictwem Rebis. Napisał takie poczytne powieści, jak „Olimpiada zabójców”, „Czwarty czerwony”, „Ikony. Opowieść o terrorystach” (nominowana do Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza), „Tancerz” oraz „Mrok i mgła” (nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 portalu lubimyczytać.pl w kategorii Powieść historyczna), a także sagi rodzinnej Türschmidów zatytułowanej „Cień Lucyfera”.

Przez całe życie był wielkim miłośnikiem i znawcą koni, także cenionym trenerem jeździectwa. Startował w zawodach i przygotowywał do rywalizacji młodzież, doprowadzając dwie zawodniczki do Mistrzostw Polski i jedną do kadry narodowej w jeździectwie. Znany był poza tym jako strzelec-hobbysta oraz wielki meloman i oczywiście zapalony czytelnik, szczególnie publikacji historycznych.

W swojej znakomicie przyjętej przez czytelników i krytyków powieści „Mrok i mgła” napisał m.in.: „Nietrudno dokonywać wyboru między czarnym i białym. W życiu to nie jest takie łatwe. Dzieci uczymy prostych wyborów między dobrem a złem. A dorośli często muszą wybierać między szarym i szarym. I brać za to odpowiedzialność”.