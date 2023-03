Zmiana czasu 2023. Zmiana czasu na letni. W ten weekend przestawiamy zegarki! Marcowa zmiana czasu. Będziemy spać godzinę krócej 26.03.2022

Zmiana czasu letni w Polsce następuje w ostatnią niedzielę marca. W 2023 roku jest to weekend 25-26 marca. Czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października.

Cykliczna zmiana czasu zimowego na letni nie jest przypisana do konkretnej daty – zawsze odbywa się w ostatnią niedzielę marca. W 2023 roku przypada 26 marca. Myślą przewodnią okresowego przestawiania zegarków było lepsze wykorzystanie dłuższego dnia w cieplejszej połowie roku, stąd m.in. angielska nazwa daylight saving time (DST).

KIEDY ZMIANA CZASU NA LETNI

Zmiana czasu na letni w 2023 roku nastąpi w nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca. Wskazówki przestawiamy z godziny 2.00 na 3.00 w nocy, czyli o jedną pełną godzinę do przodu. Według zamysłów racjonalizatorów stosowanie czasu letniego pozwala na efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego.

ZMIANA CZASU: CZAS LETNI I CZAS ZIMOWY

Natomiast czas letni jest wprowadzany w ostatnią niedzielę marca, po pięciu miesiącach czasu zimowego, przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z 2 na 3. W związku z czym śpimy o godzinę krócej , ale wieczorem dłużej jest jasno.

Czas zmieniamy w Polsce dwa razy w roku. Czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października, do ostatniej niedzieli marca. Do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku czas zimowy obowiązywał od ostatniej niedzieli września.

KIEDY KONIEC ZMIANY CZASU?

W Parlamencie Europejskim w 2019 roku uchwalono, by znieść zmiany czasu na terenie Unii Europejskiej. Wówczas wydawało się, że w Polsce po raz ostatni czas zmienimy w 2022 roku. Jednakże na koniec zmiany czasu na razie się nie zanosi. Aktualne rozporządzenie premiera obowiązuje do 2026 roku. Zmienić się to może tylko w wypadku, gdy Unia Europejska wreszcie zmieni swoją dyrektywę i zaniecha zmiany czasu.