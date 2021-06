Zmiana przepisów o hulajnogach! Koniec jazdy hulajnogą po alkoholu. Hulajnogi elektryczne będą traktowane jak pojazdy 1.06.2021

Dużą zmianą jest zakaz parkowania hulajnóg w poprzek chodników. Trzeba będzie je zostawiać równolegle do jezdni i jak najdalej od niej.

Przepisy uregulowały też sposób poruszania się na innych urządzeniach elektrycznych (tzw. urządzeniach transportu osobistego) oraz napędzanych siłą mięśni wrotkach czy deskorolkach (nazwanych urządzeniami wspomagającymi ruch). Na obu typach urządzeń można już legalnie jeździć po drogach rowerowych, nie wolno poruszać się po jezdni, a na chodniku trzeba ustępować pieszym.

Hulajnogi elektryczne od 20 maja. Co się zmieni w przepisach?

Najbardziej zauważalne będą zmiany dotyczące hulajnóg elektrycznych. Tylko na terenie Łodzi jest rozstawionych około 1,5 tys. urządzeń należących do czterech operatorów. W ubiegłym roku tylko w Łodzi doszło do 12 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, 12 osób zostało rannych. W sierpniu ubiegłego roku na skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej i Jaracza w Łodzi dwie dziewczynki w wieku 11 i 16 lat na jednej hulajnodze nie ustąpiły pierwszeństwa i wpadły pod samochód. Starsza trafiła do szpitala. We wrześniu w powiecie opoczyńskim pijana 51-latka jechała elektryczną hulajnogą po niewłaściwej stronie jezdni. Przewróciła się i doznała urazów twarzy.