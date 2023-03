Zmiany w PGE Skrze Bełchatów. Prezes Konrad Piechocki został odwołany

PGE jako sponsor strategiczny klubu siatkarskiego PGE Skra Bełchatów wspiera zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu klubu.

1 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Skry Bełchatów zdecydowała o odwołaniu z upływem dnia 16 marca 2023 r. prezesa zarządu klubu Konrada Piechockiego. Do czasu powołania nowego prezesa, Rada Nadzorcza oddelegowała do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, bez prawa do wynagrodzenia, przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Bielarczyka - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.