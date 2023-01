Znamy terminy trzech pierwszych meczów piłkarzy ŁKS. Kiedy będą transmisje

19. kolejka Fortuna 1 Ligi:

Piątek (10 lutego):

18:00 Sandecja Nowy Sącz - Górnik Łęczna (Polsat Box Go)

20:30 Wisła Kraków - Apklan Resovia Rzeszów (Polsat Sport)

Sobota (11 lutego):

15:00 Stal Rzeszów - Puszcza Niepołomice (Polsat Box Go)

17:30 Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia (Polsat Sport)

20:00 Ruch Chorzów - Chrobry Głogów (Polsat Box Go)

Niedziela (12 lutego):

12:40 ŁKS Łódź - GKS Tychy (Polsat Sport)

15:00 Bruk-Bet Termalica - GKS Katowice (Polsat Box Go)

18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Odra Opole (Polsat Box Go)

Poniedziałek (13 lutego):

18:00 Chojniczanka Chojnice - Skra Częstochowa (Polsat Box Go)

20. kolejka Fortuna 1 Ligi:

Piątek (17 lutego):

18:00 GKS Tychy - Bruk-Bet Termalica (Polsat Box Go)

20:30 Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów (Polsat Sport)

Sobota (18 lutego):

15:00 Górnik Łęczna - Stal Rzeszów (Polsat Box Go)

17:30 Arka Gdynia - Wisła Kraków (Polsat Sport)

20:00 Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole (Polsat Box Go)

Niedziela (19 lutego):

12:40 GKS Katowice - Podbeskidzie Bielsko-Biała (Polsat Sport)

15:00 Skra Częstochowa - ŁKS Łódź (Polsat Box Go)

18:00 Chrobry Głogów - Chojniczanka Chojnice (Polsat Box Go)

Poniedziałek (20 lutego):

18:00 Sandecja Nowy Sącz - Apklan Resovia Rzeszów (Polsat Box Go)