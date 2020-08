Znów idą burze. IMGW wydał dlla regionu łódzkiego ostrzeżenie przed burzami z gradem i silnymi wichurami. Porywy wiatru do 115 km/godz.

Według synoptyków IMGW w środę (26 sierpnia) od godz. 14 do 19 prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru w czasie burz do 115 km/h. Miejscami może spaść grad. To poważne ostrzeżenie drugiego stopnia (pomarańczowe).

Natomiast od godz 14 w środę do godz. 5 rano w czwartek (27 sierpnia) IMGW poza okresem burzowym przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h,w porywach do 75 km/h, lokalnie do 90 km/h, zachodniego. To ostrzeżenie pierwszego stopnia (żółte), ważne jest dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego.

Prawdopodobieństwo obu zdarzeń jest bardzo duże i wynosi 85 proc.

IMGW podkreśla, że w środę w Polsce pogoda będzie bardzo dynamiczna za sprawą niżu.