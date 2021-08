Zobacz jak mieszka Kazimierz Kowalski, były dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi

- Ten dom należał do Niemca – opowiada jego historię znany artysta. - On go zbudował. Ale po wojnie jego właścicielką stała się moja ciocia, siostra mamy. Ciocia miała gospodarstwo koło Starachowic i zamieniła się z tym Niemcem. On pojechał w świętokrzyskie, a ona zamieszkała w Łodzi.

Pan Kazimierz mieszka dziś w domu, w którym spędził pierwsze osiem lat swojego życia. Wspomina, że ta okolica wyglądała zupełnie inaczej. Świat kończył się koło Dworca Łódź Żabieniec.

Dopiero, gdy w latach sześćdziesiątych zbudowano fabrykę „Elta” zaczęło się tu rozwijać życie – dodaje. - Powstało z czasem wielkie osiedle mieszkanie Teofilów.

Dom jednak przez lata wyglądał całkiem inaczej. Nie było kanalizacji, wody. Na podwórku stała toaleta, ze znajdującej się tam studni brało wodę. A w domu oprócz cioci i wujka mieszkały jeszcze trzy rodziny, które im dokwaterowano.