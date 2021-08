Zorba za karę. Widzewiacy dziękują greckiemu obrońcy. Bartosz Guzdek postawił kropkę nad i

Widzew nie oddał celnego strzału w tym meczu, a uzyskał prowadzenie. W 11 minucie Marek Hanosuek potwierdził, że potrafi niekonwencjonalnym podaniem uruchomić kolegów. Wrzucił lekko piłkę w pole karne, gdzie Paweł Tomczyk przebiegł, a Mateusz Michalski przyjął piłkę. Chciał ją wybić obrońca Chrobrego Mavroudis Bougaidis, ale przystojny brodacz zrobił to tak nieudolnie, że posłał piłkę do własnej siatki.

Kibice byli w doskonałych humorach. Fani Widzewa uhonorowali obecnych na meczu powstańców i żołnierzy. Cały stadion zaśpiewał hymn Polski, a na trybunie pod zegarem wisiał transparent: „W dniu święta Wojska Polskiego powstańcom cześć i chwała przy Piłsudskiego”.

Po stracie gola goście kilka razy zagrozili bramce łodzian. Niezbyt pewnie w bramce grał Jakub Wrąbel. Zwłaszcza w 29 minucie fatalnie interweniował po strzale Mateusza Bochniaka, na szczęście bez konsekwencji.

Na przerwę Widzew schodził prowadząc 1:0. Kibice byli zadowoleni, bo oglądali dobrą grę podopiecznych Janusza Niedźwiedzia.

Zaraz po przerwie Karol Danielak nie strzelił z siedmiu metrów. mając przed sobą tylko bramkarza. Ta bramka powinna przypieczętować wygraną Widzewa. Tymczasem się nie udało.

Chrobry uzyskał przewagę i starał się wyrównać. W 54 minucie błąd popełnił Tomasz Dejewski, stracił piłkę w środku pola, dzięki czemu w sytuacji sam na sam znalazł się Dennis van der Heijden. Holender zgubił na szczęście piłkę, a ponadto był na pozycji spalonej. Sędzia odgwizdał tę pozycję kilkanaście sekund po czasie, co jest zgodnie z absurdalnymi przepisami.

Chrobry dążył do wyrównania, a Widzew powoli gasł w oczach. W 75 minucie Bartosz Guzdek ciągnął za koszulkę Michała Ilków-Gołąb był ciągnięty za koszulkę przed bramką Widzewa, ale sędzia nie podyktował karnego, choć transmisja telewizyjna, a tym bardziej system VARi wprawne oko sędziów powinno to przewinienie zobaczyć.

W przedłużonym czasie gry Dominik Kun przechwycił piłkę, zaatakował i w odpowiednim momencie podał do Bartosza Guzdka. Młody napastnik Widzewa nie zmarnował okazji. Widzew wygrał 2:0.

Mimo nie tak dobrej gry jak w poprzednich występach, Widzew po trzech meczach ma trzy zwycięstwa i komplet dziewięciu punktów. Nie ma co wybrzydzać. Gra nie musi być piękna. Musi przynosić efekty. Po meczu Mateusz Michalski zwracał uwagę na kapitalne zachowanie kibiców, którzy dopingując przez cały mecz pomogli w odniesieniu zwycięstwa. Jak grecki obrońca.