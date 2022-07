Zróbcie to! W meczu ze Skrą liczą się tylko trzy punkty

Wprawdzie częstochowianie są obecnie wyżej w pierwszoligowej tabeli, bo mają na koncie cztery punkty, ale naszym zdaniem gospodarze spotkania mają solidniejszą drużynę, którą spokojnie stać na zwycięstwo. - Przyjedziemy jednak w sobotę napędzeni po remisie z Ruchem Chorzów i wygranej z Chojniczanką - mówi Daniel Flak, rzecznik prasowy klubu spod Jasnej Góry. - Ten pierwszy mecz był w naszym wykonaniu defensywny, ale drugi już całkowicie kontrolowaliśmy. Niestety, nie wystąpi nasz kapitan Piotr Nocoń, który jest kontuzjowany i wyłączony z gry na dwa lub trzy miesiące. Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy będzie to szczególne spotkanie dla dwóch zawodników Skry Piotra Pyrdoła i Przemysława Sajdaka. Obaj grali w klubie z alei Unii 2, a pierwszy jest jego wychowankiem. - To prawda, że obaj szczególnie podejdą do tego spotkania - kontynuuje Daniel Flak. - Pierwszy mocno walczy o miejsce w podstawowym składzie, bo obecnie wchodzi z ławki. Drugi natomiast jest podstawowym naszym graczem i występuje po 90 minut.

Skra mecze domowe rozgrywa obecnie w Bełchatowie, lecz od wiosny ma się to zmienić. - Trwa remont budynku klubowego, a niebawem powinny ruszyć prace przy wymianie murawy, która ma być podgrzewana - kontynuuje rzecznik prasowy. - Będzie także oświetlenie oraz trybuny. Klub dostał na ten cel pięć milionów złotych dofinansowania z Polskiego Ładu.

Jeśli chodzi o ełkaesiaków, to trener Kazimierz Moskal ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Po wygranym meczu w Tychach, jak twierdzi rzecznik prasowy ŁKS Bartosz Król, w drużynie panuje znakomita atmosfera.

Przypominamy, że trwa już sprzedaż biletów na to spotkanie.

Wzmocniły się trzecioligowe rezerwy ŁKS Łódź. Do gry w zespole trenera Marcina Matysiaka potwierdzony został Ricardo Goncalves do Nascimento. Klub związał się z 18-latkiem trzyletnią umową. Swoją przygodę z futbolem zawodnik rozpoczynał w ŁKS. i SMS Łódź. Potem przeszedł jednak do Lechii Gdańsk. W barwach klubu z Trójmiasta występował między innymi w Centralnej Lidze Juniorów U-19 i drużynie rezerw. Rok temu przeniósł się do Widzewa II Łódź. Strzelił dwa gole w meczach o punkty. Nowy ełkaesiak jest synem Rodrigo Goncalves do Nascimento, byłego piłkarza ŁKS, który w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaliczył w zespole z alei Unii dwa mecze w ekstraklasie. ą

I LIGA

3. kolejka. Piątek (29 lipca): Resovia Rzeszów - Sandecja Nowy Sącz (godzina 18), Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec (20.30). Sobota (30 lipca): Ruch Chorżów - Puszcza Niepołomice (20), ŁKS Łódź - Skra Częstochowa (15), Wisła Kraków - Arka Gdynia (17.30). Niedziela (31 lipca): Stal Rzeszów - Górnik Łęczna (15), Chojniczanka Chojnice - Chrobry Głogów (18), Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKSKatowice (12.40). Poniedziałek (1 sierpnia): Bruk-Bet Termalinka Nieciecza - GKS Tychy (18).