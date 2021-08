ZUS w województwie łódzkim wypłacił 42 mln zł na zakup wyprawki szkolnej dla 140 tys. dzieci. Nadal można składać wnioski o 300+

Pieniądze z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną przysługują w wysokości 300 zł - raz w roku – bez względu na dochód rodziny - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

- Od tego roku wnioski o to świadczenie obsługuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych - mówi Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS województwa łódzkiego. - Wnioski można składać do 30 listopada 2021, wyłącznie w formie elektronicznej. Wypłata świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone jeszcze sierpniu, powinny zostać zrealizowane do końca września.