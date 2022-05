Żużel. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź przed meczem z Trans MF Landshut Devils

- Wyjeżdżamy do Niemiec na mecz z bardzo trudnym rywalem. Okazuje się, że ciężko jest tam walczyć. W międzyczasie na naszym torze mamy zawody DMPJ - rozpoczął konferencję prasową Witold Skrzydlewski.

Wyjazdowe spotkanie 6. rundy eWinner 1.Ligi z Trans MF Landshut Devils zostanie rozegrane w sobotę 21 maja o godzinie 19:00. - Nasi zawodnicy jeszcze tam nie jeździli. Jest to bardzo długi tor z wąskimi prostymi. W zeszłym roku byłem tam z Rzeszowem, więc coś o tym torze wiemy. Jest on na pewno specyficzny. Ledwo wygrał tam Falubaz Zielona Góra, przegrała natomiast Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Jedziemy z jednym nastawieniem - po kolejne punkty. To się nie zmienia - stwierdził Michał Widera.

Szkoleniowiec łódzkiego zespołu wypowiedział się również na temat niektórych zawodników. - Wszyscy oczekujemy więcej od Nielsa Kristiana Iversena. Jego wyniki w Anglii oraz Danii napawają optymizmem, ale jak mówił Pan Witold Skrzydlewski, nas interesuje jak Iversen jeździ w Polsce. Przeprowadziliśmy rozmowy z Nielsem. Jest on świadomy, że oczekujemy od niego innych rezultatów. Nie bez powodu wypożyczyliśmy Timo Lahtiego. Luke Becker jeździ coraz lepiej, ale jest w nim duża rezerwa. Jeśli chodzi o sprzęt, ruszyło też coś u Norberta Kościucha. Przejechaliśmy już trochę jednostek treningowych na naszym torze. Wyglądało to już nieco lepiej, zwłaszcza, jeśli chodzi o starty spod taśmy. Cały czas jednak nad tym pracujemy. Są elementy do poprawy. Mamy teraz mecz w Landshut, następnie czekają nas spotkania z Wybrzeżem Gdańsk. Myślę, że trochę tych punktów uzbieramy, bo są one bardzo istotne w końcowym rozrachunku - dodał trener H. Skrzydlewska Orzeł Łódź.