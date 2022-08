Żużlowcy drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź w półfinale I ligi pojadą z Wilkami Krosno. Mecz Narodów w Łodzi coraz bliżej

Od tego dwumeczu zależało, czy łodzianie awansują do półfinału. Łodzianie wiedzieli, że nie awansują do półfinału tylko w przypadku, gdyby zespół Landshut wygrał z Wilkami różnicą punktów w przedziale 6-14. To było mało prawdopodobne, bo faworytem były Wilki Krosno. Ostatecznie zespół z Krosna już po 10. biegu zapewnił sobie i łodzianom awans. Ostatecznie Wilki wygrały z Landshut 58:32.

Ostateczna tabela po ćwierćfinałach play-off.

1. Wilki Krosno 2 4 +36

2. Polonia Bydgoszcz 2 2 +19

3. Falubaz Zielona Góra 2 2 +4

4. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź 2 2 -4

5. Wybrzeże Gdańsk 2 2 -19

6. Landshut Devils 2 0 -36

Półfinały play-off: H. Skrzydlewska Orzedł Łódź - Wilki Krosno, Falubaz Zielona Góra - Polonia Bydgoszcz. Mecze odbędą się 26 sierpnia, a rewanże 3 i 4 września. Finał: 11 i 18 września.

W fazie zasadniczej łódzcy żużlowcy przegrali z Wilkami w Krośnie aż 29:61 i pokonali tę drużynę w Łodzi 50:40.