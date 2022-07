Żużlowcy H. Skrzydlewska Orzeł Łódź znów mają rywala „z nożem na gardle”

Obie drużyny podały już składy awizowane na najbliższy mecz, w których nie doszło do większych zmian. Łodzianie nie dokonali zmian osobowych w porównaniu do poprzedniego spotkania. Jedyna niewiadoma pozostała pod numerem 8, ale zapewne w te miejsce pojawi się Aleksander Grygolec.

Awizowane składy: ROW Rybnik: 9. Nicolai Klindt, 10. Andreas Lyager, 11. Patryk Wojdyło, 12. Krystian Pieszczek, 13. Grzegorz Zengota, 14. Kacper Tkocz, 15. Paweł Trześniewski. H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 1. Brady Kurtz, 2. Luke Becker, 3. Norbert Kościuch, 4. Marcin Nowak, 5. Niels Kristian Iversen, 6. Mateusz Dul, 7. Nikodem Bartoch.

W pierwszym meczu w Łodzi drużyna H.Skrzydlewska Orzeł pokonała ekipę ze Śląska 51:39. Teraz wygrana rybniczan pozwoli im na uratowanie pierwszej ligi. ROWwalczy o uniknięcie spadku ze Startem Gniezno. Ma jeden punkt więcej i lepszy bilans bezpośrednich spotkań.

Łodzianie mają już pewne miejsce w play-off. Jeśli zajmą szóste miejsce walczyć będą z liderem Polonią Bydgoszcz, jeśli utrzymają piąte miejsce zmierzą się z wiceliderem Falubazem Zielona Góra.

Przypominamy, że rodzina Skrzydlewskich za dwa zwycięstwa ufundowała dodatkową premię dla łódzkich żużlowców w wysokości 50 tys. zł.

– Jeśli mam być szczery, to nasi żużlowcy mają tak wielką motywację wewnętrzną, więc nie sądzę, by ktoś stając pod taśmą startował o apanażach finansowych – mówił trener łodzian Michał Widera. – To są sportowcy z krwi i kości. Każdy chce wygrać. Owszem, jest miły ukłon ze stron pana Witolda Skrzydlewskiego, ale to nie ma decydującego znaczenia. Nastawienie mamy takie jak zawsze, jedziemy o zwycięstwo.