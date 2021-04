Żużlowcy Orła Łódź mogą zostać liderami pierwszej ligi. Pochwały od trenera kadry

Mecz rozpocznie się o godz. 20.15. W przypadku zwycięstwa, żużlowcy Orła Łódź zostaną liderami tabeli. Prezes klubu Witold Skrzydlewski musi być zadowolony. W dwóch meczach tego sezonu Orzeł Łódź odniósł dwa zwycięstwa.

W składach obu ekip nie ma niespodzianek. Zarówno Adam Skórnicki, jak i Rafael Wojciechowski awizowali pięciu seniorów i jednego młodzieżowca. Awizowane składy: Orzeł Łódź: 1. Marcin Nowak, 2. Norbert Kościuch, 3. Brady Kurtz, 4. Luke Becker, 5. Aleksandr Łoktajew, 6. Jakub Sroka. Aforti Start Gniezno:, 9. Peter Kildemand, 10. Frederik Jakobsen, 11. Timo Lahti, 12. Mirosław Jabłoński, 13. Oskar Fajfer, 15. Marcel Studziński.

W składzie Startu Gniezno jest dwóch zawodników, którzy swego czasu jeździli w Orle – to Peter Kildemand i Timo Lahti. Po odejściu z Orła nie wszystkim żużlowcom wiedzie się tak dobrze, jak w Łodzi, o czym świadczy przykład Australijczyka Rohana Tungate’a. Zawodnik przeszedł do Unii Tarnów i choć ma pełne ręce roboty, to drużyna w czterech meczach tego sezonu poniosła cztery porażki. Ostatnią właśnie ze Startem Gniezno na własnym torze.

Natomiast przyjście do Orła Łódź daja żużlowcom potężnego kopa. Na mistrza świata wyrósł nikomu nieznany Jason Doyle, a teraz w jego ślady idzie Brady Kurtz.

- Orzeł to dobra drużyna. Mają klasowych liderów. Nie wiem, skąd przed startem ligi niektórym wzięła się wizja, że oni będą najsłabsi. Być może wynikało to z sugerowania się słabym poprzednim sezonem Brady’ego Kurtza, który jest teraz zupełnie innym zawodnikiem. Marcin Nowak, Norbert Kościuch, Aleksandr Łoktajew, a nawet Luke Becker to też wartościowe ogniwa – chwali rywali były trener kadry, dziś trener ROWRybnik Marek Cieślak. W niedzielę rybniczanie polegli na torze w Łodzi.

Mecz będzie transmitowany przez nSport+.