Żużlowcy Orła Łódź nie dali rady. Mecz Narodów w Łodzi

Łodzianie przystąpili do tego spotkania osłabieni brakiem Norberta Kościucha i Luke’a Beckera. Pierwszy z nich odczuwa skutki upadku, jakiego doznał podczas meczu z Polonią. Becker zaś już wcześniej zapowiedział, że w tym czasie wystartuje w Szwecji.

Rybniczanie prowadzeni przez trenera Marka Cieślaka byli mocno podrażnieni pierwszą w tym sezonie wcześniejszą wysoką domową porażką z Arged Malesą Ostrów.

W pierwszym meczu w Łodzi po dramatycznym i emocjonującym widowisku Orzeł wygrał 45:43. Po takim skromnym rozstrzygnięciu w Łodzi obie ekipy miały szansę w Rybniku na zwycięstwo z bonusem.

W pierwszym wyścigu dużą klasą pokazał niedawny spóźnialski z Gniezna Brady Kurtz. Wygrał pewnie, szkoda, że ostatni przyjechał Marcin Nowak. W biegu młodzieży także padł remis, który był porażką naszych młodzieńców, bo Mateusz Dul i Jacek Sroka jechali przeciwko jednemu rywalowi, ale i tak Mateusz Tudzież był niedościgniony.

Wtrzecim wyścigu pojechał Ben Ernst, który miał zastępować Norberta Kościucha. Niemiecki osiemnastolatek musi jednak jeszcze dużo się uczyć – przyjechał ostatni. Tak samo było w biegu szóstym. Na szczęście Brady Kurtz był nie do zatrzymania. Wygrał też Marcin Nowak.

Podwójnym zwycięstwem gospodarzy zakończył się bieg siódmy i ROW prowadził 24:18. Brady Kurtz przegrał w ósmym biegu z Michaelem Jepsenem Jensenem, znów był remis 3:3.

Dwa kolejne starcia nie były udane dla naszych żużlowców. Marcin Nowak i Aleksandr Łoktajew zdobyli po dwa punkty, ale Orzeł przegrał biegi dziewiąty i dziesiąty po 2:4. Przewaga rybniczan niebezpiecznie wzrosła – 25:35.

Aleksandr Łoktajew i Marcin Nowak jeszcze dali nadzieję – Orzeł wygrał jedenasty bieg 4:2. W następnym Brady Kurtz przegrał z Siergiejem Łogaczowem, ale później przebudził się Aleksandr Łoktajew. Wygrał bieg trzynasty, tuż za nim przyjechał Brady Kurtz. Wygrana 5:1 sprawiła, że przed biegami nominowanymi Orzeł przegrywał tylko 36:42. Potrzebne były dwie podwójne wygrane. Trudne zadanie. Niewykonalne. W pierwszym nominowanym Orzeł zdobył tylko punkt za sprawą Marcina Nowaka (ostatni przyjechał Piotr Pióro), a w drugim był remis. Wygrał Aleksandr Łoktajew, ale zawiódł Brady Kurtz. Nierówna ta łódzka drużyna.

W najbliższą niedzielę wielkie emocje na torze Orła w Łodzi. Przyjedzie ekipa wicelidera tabeli – Wilków Krosno.

Ijeszcze jedna informacja. – Po zakończeniu sezonu zrobimy kibicom niespodziankę, czyli zorganizujemy Mecz Narodów. Termin jest już wyznaczony – zawody odbędą się 4 września. Będziemy starali się zabiegać o to, aby telewizja publiczna transmitowała to spotkanie – ogłosił sponsor Orła Witold Skrzydlewski.