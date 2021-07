Zwolnienia grupowe w czerwcu 2021 w województwie łódzkim. 196 osób traci pracę, głównie przez pandemię koronawirusa

W sumie pracę ma stracić 196 osób, a 84 z nich są zatrudnione na Poczcie Polskiej. Najwięcej zwolnień Poczta planuje w samej Łodzi: chodzi o 55 pracowników. Kolejnych 14 ma się pożegnać z pracą na Poczcie w powiecie skierniewickim, 10 w powiecie zgierskim, a 5 w powiecie zduńskowolskim.

Pandemia i cyfryzacja

Nie jest to zaskoczenie. Już w marcu firma informowała, że będzie redukować kadrę, a jej przedstawiciele tłumaczyli, że poziom zatrudnienia w spółce w 2021 roku będzie adekwatny do prowadzonej skali działalności biznesowej. Uwzględnia ona m.in. spadki przychodów w niektórych obszarach działalności i tendencje rynkowe.

- Spółka działa w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, w warunkach trwającej od roku pandemii, a postępująca cyfryzacja komunikacji powoduje, że maleje liczba nadawanych przesyłek listowych, stanowiących nadal główne źródło przychodów Spółki - głosi komunikat. - W roku 2020 dostarczono ich blisko 30 proc. mniej niż w roku 2018. W 2020 roku przychody ze sprzedaży usług listowych i reklamowych były z kolei o 9,5 proc. niższe od planowanych oraz o 5,8 proc. niższe od przychodów osiągniętych w 2019

.

IT i włoski odbiorca

Na liście osób do zwolnienia jest także 53 pracowników firmy Dragon Services Sp. z o.o. w Łodzi, czyli firmy która działa w branży finansów i IT. Do tej pory zwolnionych zostało 29 osób. Firma powstała w 2015 roku i początkowo zatrudniała sto osób. Powody prowadzenia zwolnień nie są znane.