Zwrot nadpłaty podatku PIT za 2022 rok - terminy. Kiedy podatnik otrzyma pieniądze?

ZWROT PODATKU ZA 2022 ROK

Pomimo że do końca okresu rozliczeniowego z fiskusem pozostało jeszcze trochę czasu, wielu podatników wyczekuje zwrotu podatku PIT. Mogą na niego liczyć szczególnie ci, którzy skorzystali w swoim zeznaniu z ulg podatkowych. Kiedy jednak możemy spodziewać się zwrotu podatku PIT za 2022 rok?

PIT 37 - KTO MUSI ZŁOŻYĆ

Druk PIT-37 to najczęściej wybierany formularz rozliczeniowy. Wypełnić go muszą osoby, których dochody są rozliczane wyłącznie przez płatnika i nie zostały osiągnięte w następstwie prowadzonej działalności gospodarczej. Z PIT-37 skorzystać nie mogą natomiast osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Należy również pamiętać, że osoby, które odliczają tak zwany minimalny podatek dochodowy (minimalny CIT) nie mogą przekazać PIT-37 do urzędu skarbowego. W takim wypadku należy złożyć inny PIT.