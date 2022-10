Zwycięstwo i pięć setów PGE Skry Bełchatów w Nysie

Po dwóch pierwszych setach meczu w Nysie wydawało się, że rewelacyjna Stal pokona naszą drużynę. Dwa sety wygrane do 20 dawały nadzieję gospodarzom. Od trzeciej partii nastąpił koncert bełchatowian. Mateusz Bieniek i Aleksandar Atanasijević byli nie do zatrzymania.

Trzecia partia była bardziej wyrównana. Przyjezdni odnotowali większą skuteczność w ataku, gospodarze byli przewidywalni. Środkowi Stali byli praktycznie niewykorzystani, a przyjęcie szwankowało. Przy takiej grze trudno było o coś więcej, niż 19 punktów.

Po przerwie widzieliśmy starcie Aleksandra Atanasijevicia z Wassimem Ben Tarą. Obaj rozgrywający decydowali się na posyłanie piłek do swoich atakujących, czego efektem była rywalizacja, w której brakowało strony dominującej (12:12). Z czasem przyjezdni wyszli na dwupunktowe prowadzenie, czego Stal nie potrafiła odrobić. Wyraźne osłabienie zagrywki i fenomenalny Serb z Bełchatowa sprawiły, że sytuacja miejscowej drużyny się komplikowała i finalnie zdecydowała o porażce również w czwartej odsłonie.