Życzenia dla Ani na imieniny. Piękne życzenia imieninowe dla Anny! Mądre życzenia imieninowe dla Anny! Życzenia dla Anki 7.07.2022

Imieniny - każdy to powie, najlepsza okazja, by wypić za zdrowie. Toast za Anie , za lepsze czasy, by nie zabrakło piwa i kasy. Ostatni toast, rzecz najważniejsza, by jutro głowa nie była cięższa...

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały,

by nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.