Życzenia dla dziadka 22.01.2023. Gotowe zabawne wierszyki dla dziadka z okazji Dnia Dziadka. Zabawne życzenia na Dzień Dziadka 22.01.2023

Kiedy jest Dzień Dziadka? Złóż życzenia dziadkowi 22 stycznia! jakie życzenia dla dziadka? Podpowiadamy.

ŻYCZENIA DLA DZIADKA

Dzisiaj mamy święto dziadka,

okazja niezwykle rzadka.

Ja dziadziusia kocham szczerze,

w jego słowa zawsze wierzę.

Mój dziadek ma swoje zdanie,

budzi we mnie zaufanie.

Bądź zdrowy dziadku kochany,

i bądź zawsze razem z nami.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ DZIADKA

Dużo czasu wolnego, samych przyjemności,

Jak najmniej kłopotów i wiele radości!

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,

Tylko miękki fotel i coś do chrupania.

Miłości po kres i radości do łez,

Promyków słońca i bukietów róż bez końca,

Mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń,

Wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia,

A w portfelu i na koncie ?

Same miliony lub chociaż tysiące

ŻYCZENIA SMS Z OKAZJI DNIA DZIADKA

Żyj nam dziaduniu sto lat

Niech Ci zdrowie i siły służą

Niech troski żadne

Twego czoła nie chmurzą

i z wnuków bądź zawsze rad.

WIERSZYKI Z OKAZJI DNIA DZIADKA

Poetą nie jestem,

wierszy nie układam.

Lecz Tobie dziadku

najszczersze życzenia składam...

Kochany Dziadku!

Życzę Ci dużo zdrowia,

szczęścia, pomyślności

na Dzień Dziadka dużo gości,

by te chwile były miłe

i krążyły jak motyle.

Z okazji Dnia Dziadka

życzę Tobie ciepłych kapci.

Niechaj uśmiech z ust nie znika

A twa miłość nie przemyka.

Nie wierzę już w bajki,

Ale pamiętam je wciąż,

Bo czytałeś mi je zawsze

Proszę zostań tu na zawsze.

ŻYCZENIA SMS Z OKAZJI DNIA DZIADKA

Z okazji Dnia Dziadka

życzę Tobie ciepłych kapci.

Niechaj uśmiech z ust nie znika

A twa miłość nie przemyka.

Nie wierzę już w bajki,

Ale pamiętam je wciąż,

Bo czytałeś mi je zawsze

Proszę zostań tu na zawsze.

życzy…

Drogi Dziadku uśmiechnij się

przecież dzisiaj jest Twój dzień

dlatego przesyłam całusa mocnego

życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego

Kochany Dziadku!

Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności

na Dzień Dziadka dużo gości,

by te chwile były miłe

i krążyły jak motyle.

ŻYCZENIA SMS Z OKAZJI DNIA DZIADKA

Dziś Dzień Dziadka,

okazja ta niezwykle rzadka!

Ja całusy i życzenia

chcę ci złożyć w oku mgnienia!

Żebyś zawsze był szczęśliwy,

pogodny i żartobliwy.

Gorące życzenia i pozdrowienia

składa wnuczka nie do zastąpienia.

Zdrowia szczęścia i radości.

WIERSZYKI Z OKAZJI DNIA DZIADKA

Dziadku uśmiechnij się

przecież dzisiaj jest Twój dzień

dlatego przesyłam całusa mocnego

życząc Ci szczerze wszystkiego naj najlepszego

ŻYCZENIA SMS Z OKAZJI DNIA DZIADKA

Dziadziu żyj nam sto lat!

Niech ci zdrowie i siły służą!

Niech troski żadne Twego czoła nie chmurzą!

I z wnuków bądź zawsze rad!

WIERSZYKI Z OKAZJI DNIA DZIADKA

Drogi dziadziu powiem krótko,

jak mnie mama nauczyła.

Chcę byś sto lat żył dziadziunio i

bym z dziadziem zawsze była.

Dzisiaj mamy Święto Dziadka, okazja niezwykle rzadka.

Ja Dziadziusia kocham szczerze, w jego słowa zawsze wierzę.

Mój dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie.

To naprawdę trzeba przyznać, Dziadek fajny jest mężczyzna.

Kiedy Dzień Dziadka zaświta, wiązanką kwiatów go witam.

Bądź zdrowy dziadku kochany i bądź zawsze razem z nami!