Życzenia na 8 marca DZIEŃ KOBIET! Najlepsze ŻYCZENIA z okazji Dnia Kobiet! Piękne życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet! 8 MARCA 8.03.2022

DZIEŃ KOBIET 8 MARCA. Najlepsze ŻYCZENIA z okazji Dnia Kobiet! Życzenia na 8 marca. Zobacz piękne życzenia i wierszyki na 8 marca!

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

***

Jesteś kobietą,

- dla mnie bardzo niezwykłą.

Jesteś kobietą,

- dla mnie, nikogo więcej.

Tobie swe serce oddaję,

przed Twym pięknem,

swoją męską głowę skłonię!

Ucałuję – Twoje, drogie dłonie,

położę się przy Twym łonie,

bo jesteś Kobietą mojego życia.

***

Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy,

którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw,

które Cię ucieszą na co dzień.

***

To dla Ciebie, najdroższa

ta droga z czerwonych róż usiana,

to dla Ciebie ta rosa,

zbierana z samego rana,

to dla Ciebie, istoto płci żeńskiej,

słabną wszystkie serca męskie.

***

Lilia kwitnie, róża opada,

czerwony tulipan swe płatki składa.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Tobie w Dniu Kobiet,

dużo szczęścia, zdrowia i radości.

Niech Ci życie słodko płynie

- w każdej chwili i godzinie.

***

W dniu Twojego święta chciałem Ci powiedzieć,

że Ty jesteś dla mnie najdroższa pod niebem!