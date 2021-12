Życzenia na Barbórkę. Barbórka 2021. Najlepsze życzenia na Dzień Górnika. Krótkie i proste życzenia SMS, MMS na Barbórkę

Dzień Górnika, czyli Barbórka już 4 grudnia. W tym roku święto górników wypada w sobotę! Z tej okazji przygotowaliśmy najwspanialsze życzenia z całego internetu dla górników do wysłania SMS, MMS oraz Messenger! Pamiętaj również, że tego dnia swoje imieniny obchodzi również Barbara! Sprawdź, życzenia do wysłania dla każdej Barbary!

ŻYCZENIA NA BARBÓRKĘ 2021

WIERSZYKI NA BARBÓRKĘ 2021

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

By co dzień uśmiechał się do Ciebie cały świat.

By nigdy nie było porannej pobudki

I wiał specjalny wiatr, co rozwiewa wszystkie smutki. *** Mijają dni pracy na kopalni,

Górnicy na szychta chodzą,

Na dole w pocie czoła pracują.

Aż w końcu dzień upragniony,

Za poczciwe wydobywanie węgla,

Świętej Barbary nadchodzi święto.

Barbara patronką jest górników,

Tych, którzy dla wszystkich ludzi węgiel wydobywają,

By w ich domach było ciepło,

By płomienie nie wygasły.

Bo przecież tłumaczyć nie trzeba,

Że górników święto czwartego grudnia,

To właśnie „Barbórka”!

ŻYCZENIA BARBÓRKA 2021

Oby robota było lżejszo,

Oby pinydzy boło wincy,

Oby zdrowie Wom dopisało,

I oby Barbara nad Wami czuwała...

Szczynsc Boże Wszyskim górnikom i ich rodzinom *** Z okazji Barbórki wszystkim braciom Górnikom...glebą, sztygarą, hejerą przodowym

Składamy serdeczne życzenia...

Aby ich praca była bezpieczna i zawsze wracali cali i zdrowi do domu...

Szczęść Boże...

KRÓTKIE ŻYCZENIA NA BARBÓRKĘ

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku

Wielu pracuje dzielnych górników.

Ciężka to praca czarnego człowieka,

Dzwonią kilofy pot z czoła ścieka.

Gdy nam słoneczko zagląda do domu,

Górnik pracuje w kopalni zmęczony.

Za czarny węgiel i za sól białą

Chwała górnikom dzielnym wytrwałym. *** Niech smutek zniknie w górskim potoku,

By radość kwitła jak róża co roku.

By na Twej twarzy promyczek słońca

Nigdy nie zniknął i trwał do końca.

By piękne chwile w Twoim życiu trwały wiecznie

ŻYCZENIA DLA BARBARY

I wiał specjalny wiatr, co rozwiewa wszystkie smutki. *** Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki! *** W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

ŻYCZENIA DLA BASI

Miś dał by Ci miodek,

miodzio do jedzenia,

a ja zamiast tego,

składam ci życzenia:

Zdrowia, szczęścia, długich lat,

niech zakwitnie szczęścia kwiat,

dzisiaj masz swe imieniny,

więc i wesołej życzę miny.

Życzy... *** W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,

serce mi bije, serce pamięta.

Niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie.

Niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

